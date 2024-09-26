В Японии спустя полвека с лишним оправдали приговоренного к казни

Сидзуока. Япония. Обвиненного в массовом убийстве и приговоренного к смертной казни 88-летнего японца оправдали. Как передает RT со ссылкой на РИА Новости, это произошло через 56 лет после вынесения приговора.

Бывшего боксера Ивао Хакамаду в 1968 году признали виновным в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Само преступление было совершено двумя годами ранее. На суде мужчина заявил, что признание у него вырвали под пытками. Хакамаду приговорили к высшей мере наказания, однако казнь была отложена. Долгие годы приговоренный провел в камере смертников. В 1980 году Верховный суд Японии утвердил приговор окончательно. Но и тогда его не стали приводить в исполнение.

Адвокаты продолжали подавать апелляции, и в итоге добились повторного расследования. В 2014 году генетическая экспертиза установила непричастность Ивао Хакамады к преступлениям, по которым его осудили. Мужчина вышел на свободу.

Окончательную точку в его деле поставил окружной суд японской Сидзуоки. В ходе повторного слушания 26 сентября 2024 года 88-летний Хакамада был окончательно оправдан.