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В Японии спустя полвека с лишним оправдали приговоренного к казни

11:14, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Японии спустя полвека с лишним оправдали приговоренного к казни
11:14, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
462
0
#Япония\n#убийство\n#суд\n#приговор\n#тюрьмы\n#казнь\n#экспертиза\n#генетика\n#справедливость
Фото: pxhere.com
462
0

Бывшего боксера обвинили в убийстве своего начальника и его семьи.

Сидзуока. Япония. Обвиненного в массовом убийстве и приговоренного к смертной казни 88-летнего японца оправдали. Как передает RT со ссылкой на РИА Новости, это произошло через 56 лет после вынесения приговора.

Бывшего боксера Ивао Хакамаду в 1968 году признали виновным в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Само преступление было совершено двумя годами ранее. На суде мужчина заявил, что признание у него вырвали под пытками. Хакамаду приговорили к высшей мере наказания, однако казнь была отложена. Долгие годы приговоренный провел в камере смертников. В 1980 году Верховный суд Японии утвердил приговор окончательно. Но и тогда его не стали приводить в исполнение. 

Адвокаты продолжали подавать апелляции, и в итоге добились повторного расследования. В 2014 году генетическая экспертиза установила непричастность Ивао Хакамады к преступлениям, по которым его осудили. Мужчина вышел на свободу.

Окончательную точку в его деле поставил окружной суд японской Сидзуоки. В ходе повторного слушания 26 сентября 2024 года 88-летний Хакамада был окончательно оправдан.

11:14, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
462
0
#Япония\n#убийство\n#суд\n#приговор\n#тюрьмы\n#казнь\n#экспертиза\n#генетика\n#справедливость