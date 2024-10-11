Нобелевской премией мира-2024 наградили организацию пострадавших при атомной атаке на Хиросиму и Нагасаки

Осло. Норвегия. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год стала организация Nihon Hidankyo («Нихон Хиданкё»), объединяющая японцев, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Как пишет Коммерсантъ, награду ей присудили «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за свидетельства того, что ядерное оружие не должно быть использовано снова».

Как отметили в Норвежском Нобелевском комитете, «Нихон Хиданкё» предоставила ООН тысячи свидетельских показаний пострадавших от ядерного оружия. Во многом благодаря деятельности указанной организации атомные бомбы не применялись в военных конфликтах на планете уже около 80 лет. В то же время «вызывает тревогу тот факт, что сегодня это табу на применение ядерного оружия находится под давлением», говорится в сообщении Норвежского Нобелевского комитета.

Напомним, 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а через 3 дня – на Нагасаки в Японии. В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек. Многие выжившие скончались позднее от лучевой болезни и онкозаболеваний.