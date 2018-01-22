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      Снегопады и ветер сохранятся в Удмуртии до четверга

      13:25, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      13:25, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1221
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Казани\n#снег\n#погода в Ижевске
      Фото: pixabay.com
      1221
      0

      Температура воздуха днем установится в районе -7, -12 градусов по Цельсию.

      Ижевск. Удмуртия. Снегопады и ветер сохранятся в Удмуртии до четверга. Температура воздуха установится в районе -7, -12 градусов по Цельсию. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртский ЦГМС.

      «В регионе наблюдаются снегопады, порывистый юго-восточный ветер, метель, снежные заносы на дорогах, а также невысокий температурный фон: -7, -12 градусов по Цельсию в дневное время. Подобная синоптическая ситуация сохранится над республикой в первую половину недели», - говорится в сообщении.

      Ветер ослабнет во второй половине понедельника, 22 января. Его отдельные порывы в течение следующих дней составят 8-13 метров в секунду.

      «Снег временами будет наблюдаться до четверга. Температурный фон ближайших дней существенно не изменится», - уточняют синоптики.

      В конце недели антициклон с востока усилит свое влияние, сместив циклоническую деятельность на северо-запад страны - осадки в Удмуртии прекратятся, а температура воздуха вновь понизится. 

      13:25, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1221
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Казани\n#снег\n#погода в Ижевске

       

       

       

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