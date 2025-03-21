Ижевск. Удмуртия. После предстоящих выходных в Удмуртии потеплеет. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Вечером 21 марта и в ночь на субботу в Удмуртии установится снежная и ветреная погода. Снегопады продолжатся утром 22 марта в южных и юго-восточных районах Удмуртии.

Ночью в субботу столбик термометра опустится до -2...-7 градусов по Цельсию. а днём повысится до -2...+3 градусов.

23 марта существенных осадков не предвидится. Ночью в воскресенье похолодает до -7...-12 градусов, но днём температура воздуха повысится до 0…+5 градусов.

В начале следующей недели ожидается солнечная погода без осадков. Ночью в понедельник столбик термометра покажет -1...-6 градусов, а днём повысится до +2...+7 градусов.

По предварительному прогнозу, к 26 марта в Удмуртии потеплеет до +10 градусов.