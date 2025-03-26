Ижевск. Удмуртия. В среду, 26 марта, в Ижевске лёд упал с крыши на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

«На улице 50 лет Октября льдина упала с крыши пятиэтажного дома на голову 35-летнего мужчины. Он самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи, его госпитализировали», — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили основные правила в период оттепели:

- соблюдай осторожность, не подходи близко к стенам зданий;

- обращай внимание на скопление снежных масс при выходе из зданий;

- если услышал наверху подозрительный шум — быстрее прижмись к стене, козырёк крыши послужит укрытием;

- особое внимание удели безопасности детей.

Спасатели также напомнили, что за очистку снега с крыш многоквартирных домов ответственность несут УК или ТСЖ. За очистку карнизов окон квартир или балконов — собственник жилья. Если дом частный — также отвечает собственник.