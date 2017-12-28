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      В Удмуртии автомобилистов предупредили о снегопадах и гололедице

      15:20, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      15:20, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      359
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#погода в Удмуртии\n#снег\n#погода в Ижевске
      359
      0

      Изменение погоды ожидается в предстоящие сутки.

      Ижевск. Удмуртия. Автомобилистов Удмуртии предупредили об ухудшении погоды. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по республике, в предстоящие сутки ожидаются снегопады и гололедица.

      Водителям рекомендуют учитывать сцепные качества дорожного покрытия при выполнении маневров. Стоит избегать маневрирования на высоких скоростях и резкого торможения. При перестроении необходимо помнить, что движущиеся сзади вас водители на скользком покрытии не всегда могут отреагировать на ваши действия своевременно.

      Особенно осторожным нужно быть в темное время суток при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также в местах, где велика вероятность появления людей на дороге.

      Госавтоинспекция Удмуртии обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительного соблюдения ПДД, внимательном отношении к друг другу на дорожном пространстве. 

      15:20, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      359
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#погода в Удмуртии\n#снег\n#погода в Ижевске

       

       

       

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