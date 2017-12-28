В Удмуртии автомобилистов предупредили о снегопадах и гололедице

Изменение погоды ожидается в предстоящие сутки.

Ижевск. Удмуртия. Автомобилистов Удмуртии предупредили об ухудшении погоды. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по республике, в предстоящие сутки ожидаются снегопады и гололедица.

Водителям рекомендуют учитывать сцепные качества дорожного покрытия при выполнении маневров. Стоит избегать маневрирования на высоких скоростях и резкого торможения. При перестроении необходимо помнить, что движущиеся сзади вас водители на скользком покрытии не всегда могут отреагировать на ваши действия своевременно.

Особенно осторожным нужно быть в темное время суток при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также в местах, где велика вероятность появления людей на дороге.

Госавтоинспекция Удмуртии обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительного соблюдения ПДД, внимательном отношении к друг другу на дорожном пространстве.