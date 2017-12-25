Ночь со вторника на среду в Ижевске станет самой холодной на этой неделе

А вот четверг окажется самым теплым днём.
Ижевск. Удмуртия. Самым теплым днём этой недели станет четверг, температура воздуха поднимется до +1,+2 градусов по Цельсию. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртской Республики.
Ниже всего столбики термометров опустятся в ночь на среду, синоптики обещают -14, -19 градусов.
В целом погода первой половины недели будет переменчивой. 26 декабря температура воздуха составит примерно -10 градусов, в начале дня ожидается снег.
В среду, 27 декабря, температура воздуха составит до -2,-5 градусов, усилится ветер, временами ожидается мокрый снег и слабая метель.
В конце недели и в новогоднюю ночь в Ижевск придет потепление.