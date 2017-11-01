В ижевском зоопарке поселился манул по имени Алтай

1 ноября животное переселили из ветлечебницы в новый вольер, и теперь посетители могут познакомиться с новоселом.

Ижевск. Удмуртия. Из Новосибирска в ижевский зоопарк на постоянное место жительства переехал манул по имени Алтай. В среду, 1 ноября, его перемести из ветлечебницы в вольер, где посетители смогут им любоваться.

В Ижевском зоопарке появился манул Алтай Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-01.

Как рассказала корреспонденту информагентства «Сусанина» пресс-секретарь зоопарка Юлия Самойлова, Алтаю один год. Для него построили новый вольер рядом со скульптурой манулу, которая появилась в зоопарке до приезда животного.

«Сначала у нас в зоопарке поставили скульптуру манула, как раз там, где сейчас находится его вольер. С этого момента появилась мечта, чтобы у нас в зоопарке появился еще один вид семейства кошачьих», - отметила пресс-секретарь.

Манулы хорошо переносят зиму, и в наших климатических условиях Алтай будет чувствовать себя комфортно. В отличие, например, от дальневосточных котов, которых на зиму перемещают в теплое помещение.

Этот вид семейства кошачьих довольно скрытный.

«Если люди подойдут к вольеру и не увидят его, не стоит делать выводов, что животного нет. Возможно, он просто где-то прячется», - рассказала Юлия Самойлова.

По словам пресс-секретаря зоопарка, пока Алтай будет жить один, но в дальнейшем они планируют найти ему подругу.