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      В ижевском зоопарке поселился манул по имени Алтай

      14:05, 01 ноября, 2017
      14:05, 01 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк
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      1 ноября животное переселили из ветлечебницы в новый вольер, и теперь посетители могут познакомиться с новоселом.

      Ижевск. Удмуртия. Из Новосибирска в ижевский зоопарк на постоянное место жительства переехал манул по имени Алтай. В среду, 1 ноября, его перемести из ветлечебницы в вольер, где посетители смогут им любоваться.

      В Ижевском зоопарке появился манул Алтай

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-01.

      Как рассказала корреспонденту информагентства «Сусанина» пресс-секретарь зоопарка Юлия Самойлова, Алтаю один год. Для него построили новый вольер рядом со скульптурой манулу, которая появилась в зоопарке до приезда животного.

      «Сначала у нас в зоопарке поставили скульптуру манула, как раз там, где сейчас находится его вольер. С этого момента появилась мечта, чтобы у нас в зоопарке появился еще один вид семейства кошачьих», - отметила пресс-секретарь.

      Манулы хорошо переносят зиму, и в наших климатических условиях Алтай будет чувствовать себя комфортно. В отличие, например, от дальневосточных котов, которых на зиму перемещают в теплое помещение.

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      Этот вид семейства кошачьих довольно скрытный.  

      «Если люди подойдут к вольеру и не увидят его, не стоит делать выводов, что животного нет. Возможно, он просто где-то прячется», - рассказала Юлия Самойлова.

      По словам пресс-секретаря зоопарка, пока Алтай будет жить один, но в дальнейшем они планируют найти ему подругу. 

      14:05, 01 ноября, 2017
      272
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      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк

       

       

       

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