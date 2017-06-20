В Игринском районе временно закроют железнодорожные переезды

По ним будет разрешено движение только для спецтранспорта экстренных служб.

Игра. Удмуртия. Железнодорожные переезды в Игринском районе Удмуртии временно закроют 22, 27, 29 и 30 июня. Как сообщает пресс-служба ижевского региона ГЖД, там разрешат движение только для спецтранспорта экстренных служб.

- переезд 57 км (станция Кушья) будет закрыт для движения автотранспорта 22 июня с 11:00 до 17:00 местного времени.

- переезд 49 км (перегон Кушья – Игра, деревня Унтем, автодорога Казань – Малмыш – Пермь – Екатеринбург) закроют 27 июня с 9:00 до 15:00. Объезд возможен через поселок Игра.

- переезд 46 км (станция Игра) закроют 29 и 30 июня с 9:00 до 15:00 и 30 июня. Объезд через деревню Унтем.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и время в пути.