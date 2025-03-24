Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии цена за тонну картофеля увеличилась за год на 50%. Об этом «Сусанину» рассказали в Минсельхозе республики.

«По данным ценового мониторинга цена на картофель по состоянию на 19.03.2025 составила 22791,53 руб. за тонну (без НДС), при этом по состоянию на аналогичную дату 2024 года стоимость картофеля составляла 14943,68 руб. за тонну (без НДС)», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в Минсельхозе Удмуртии поделились, что в 2024 году общий сбор картофеля превысил 300 тыс. тонн. При этом отмечается, что «экспорт данного продукта не производился».

Стоит отметить, что, по данным Удмуртстата, средняя цена за кг картофеля составила на 17 марта 2025 года 61,91 рубля. При этом на 18 марта 2024 года средняя цена за кг была 23,59 рубля, что позволяет говорить об увеличении стоимости продукта в 2,5 раза.