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Уровень госдолга Удмуртии продолжает оставаться стабильным

11:40, 21 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Уровень госдолга Удмуртии продолжает оставаться стабильным
11:40, 21 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
84
0
#Удмуртия\n#госдолг
Фото: ИА «Сусанин»
84
0

На начало августа он составляет 66,5 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Уровень госдолга Удмуртии продолжает оставаться стабильным. Показатели опубликовал Минфин республики.

На 1 августа государственный долг региона составил 66 млрд 528 млн рублей. Таким же он был на начало июля.  В начале мая он составлял 66,6 млрд. На 1 января он был 67,5 млрд рублей.  

Структура государственного долга Удмуртской Республики:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 61 млрд 528 млн рублей;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 августа 2024 года составили 263,4 млн рублей.

Просроченная задолженность по госдолгу УР и расходам на его обслуживание отсутствует.

11:40, 21 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
84
0
#Удмуртия\n#госдолг