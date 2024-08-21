Ижевск. Удмуртия. Уровень госдолга Удмуртии продолжает оставаться стабильным. Показатели опубликовал Минфин республики.

На 1 августа государственный долг региона составил 66 млрд 528 млн рублей. Таким же он был на начало июля. В начале мая он составлял 66,6 млрд. На 1 января он был 67,5 млрд рублей.

Структура государственного долга Удмуртской Республики:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 61 млрд 528 млн рублей;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 августа 2024 года составили 263,4 млн рублей.

Просроченная задолженность по госдолгу УР и расходам на его обслуживание отсутствует.