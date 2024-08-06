Глава Удмуртии оценил ситуацию с госдолгом в республике

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии рассказал о ситуации с госдолгом в регионе. Встреча с журналистами состоялась 6 августа в Молодежном центре.

«Хорошо оцениваю», — ответил Александр Бречалов на вопрос, как он оценивает ситуацию с госдолгом. По его словам, сумма планово сокращается. На 1 января 2024 года он составлял 67,4 млрд рублей, сократившись за год на 1,2 млрд рублей; на 1 июля 2024 года госдолг составил 66,5 млрд рублей.

«Мы ждем правила Минфина, которые гласят, что 2/3 госдолга можно списать, потратив на определенные нужды региона. У нас это очень хорошая сумма — 40 млрд рублей. Я очень надеюсь, что нам позволено будет тратить на переселение из ветхого, аварийного жилья. Очень надеюсь, и мы очень просили, чтобы учли потребности жилищно-коммунального хозяйства, большой износ сетей водоснабжения, тепла. Если мы их направляем и снижается госдолг — для нас это, конечно, очень выгодно», — рассказал глава Удмуртии.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил снять часть долговой нагрузки с регионов, списав 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.