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Глава Удмуртии оценил ситуацию с госдолгом в республике

19:00, 06 августа, 2024
Глава Удмуртии оценил ситуацию с госдолгом в республике
19:00, 06 августа, 2024
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#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги
Фото: arzik2
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Вскоре регионам планируют облегчить долговую нагрузку.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии рассказал о ситуации с госдолгом в регионе. Встреча с журналистами состоялась 6 августа в Молодежном центре. 

«Хорошо оцениваю», — ответил Александр Бречалов на вопрос, как он оценивает ситуацию с госдолгом. По его словам, сумма планово сокращается. На 1 января 2024 года он составлял 67,4 млрд рублей, сократившись за год на 1,2 млрд рублей; на 1 июля 2024 года госдолг составил 66,5 млрд рублей. 

«Мы ждем правила Минфина, которые гласят, что 2/3 госдолга можно списать, потратив на определенные нужды региона. У нас это очень хорошая сумма — 40 млрд рублей. Я очень надеюсь, что нам позволено будет тратить на переселение из ветхого, аварийного жилья. Очень надеюсь, и мы очень просили, чтобы учли потребности жилищно-коммунального хозяйства, большой износ сетей водоснабжения, тепла. Если мы их направляем и снижается госдолг — для нас это, конечно, очень выгодно», — рассказал глава Удмуртии. 

Напомним, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил снять часть долговой нагрузки с регионов, списав 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.

19:00, 06 августа, 2024
96
0
#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги