В Удмуртии побили прошлогодний рекорд по кредитованию населения

Задолженность жителей региона составляет более 214 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии достигнут очередной максимум по выдаче кредитов населению. Об этом сообщает Удмуртстат.

В марте 2021 года жителям республики выдали кредитов на 16,9 млрд рублей, что на 26% больше, чем год назад, и на 25% больше, чем в феврале. Рекорд октября 2020 года по выдаче займов превышен на 8,7%.

Задолженность населения по кредитам за месяц выросла на 4,4 млрд рублей и составила 214 млрд. Исходя из этой суммы, на каждого жителя региона приходится по 143 тыс. рублей.

По уровню задолженности Удмуртия находится на 2 месте среди регионов ПФО. Лидирующую строчку занимает Татарстан, там на каждого жителя приходится 147,7 тыс. кредитных рублей. Замыкает рейтинг Мордовия (104,8 тыс. рублей).

Отметим, что в 2020 году Удмуртия занимала третье место, уступая своему восточному соседу — Пермскому краю.