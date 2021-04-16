В марте госдолг Удмуртии увеличился на 100 млн рублей

Всего же с начала года он уменьшился на 550 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. На начало апреля госдолг Удмуртии составил 63,6 млрд рублей, увеличившись за месяц на 100 млн рублей. Об этом сообщает Минфин Удмуртской Республики.

Так, бюджетные кредиты по-прежнему составляют 38% от общего объема – 24,2 млрд рублей. Обязательства по ценным бумагам держатся на уровне 5 млрд рублей. Кредиты от кредитных организаций за март выросли на 100 млн рублей и теперь составляют 34,4 млн рублей. Это 54% структуры госдолга.

В марте Удмуртия привлекла 5 млрд 650 млн рублей по ставке 5,25% годовых, из которых 5 млрд 550 млн рублей направили на погашение коммерческих кредитов.

С начала года госдолг уменьшился на 550 млн рублей.

Ранее глава республики Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с задолженностью.