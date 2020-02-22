Житель Удмуртии накопил 77 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД

Автолюбитель погасил задолженность только после ареста его машины.

Можга. Удмуртия. Житель Можгинского района Удмуртии оплатил 77 административных штрафов за нарушение ПДД на сумму 105 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Погасить долги водитель решил только после ареста его автомобиля «Лэнд Ровер».

Поскольку 41 штраф должник не смог заплатить вовремя, то есть в течение пяти дней после возбуждения исполнительного производства, автолюбителю придется заплатить еще 41 тыс. рублей.

В Управлении напоминают, свою задолженность можно узнать в приложении «ФССП». В случае возбуждении производства, пользователю придет смс-оповещение.