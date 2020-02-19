Удмуртия в январе 2020 года перечислила более 14 млрд рублей налогов в федеральный бюджет

В бюджет республики поступило более 2,7 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. За январь 2020 года в Удмуртии собрали 17,43 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей. 84% этой суммы мобилизовано в федеральный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Удмуртии.

В январе 2020 года на 20% увеличились поступления налоговых и неналоговых платежей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Из собранных 17,43 млрд рублей в федеральный бюджет мобилизовано 14,64 млрд рублей, 2,79 млрд – в бюджет Удмуртии.

Доходная часть республиканской казны составила:

- более 1,5 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (55,1%);

- 523 млн рублей по акцизам по подакцизным товарам (18,7%);

- 272 млн рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (9,9%);

- 269 млн рублей по налогу на прибыль организаций (9,6%);

- 186 млн рублей по налогам на имущество (6,7%).

В структуре налоговых поступлений федерального бюджета большую часть заняли платежи за пользование природными ресурсами – более 9,9 млрд рублей, и по налогу НДС – более 4,3 млрд рублей.

Напомним, что в 2019 году Удмуртия перечислила в государственную казну более 163 млрд рублей налогов и платежей.