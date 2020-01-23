Удмуртия может передать муниципальные газовые сети в счет погашения задолженности за газ

Долги потребителей республики превысили 1 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия может отдать муниципальные газовые сети, чтобы погасить долги потребителей за газ. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз» Ижевск.

На начало 2020 года просроченная задолженность за «голубое топливо» составляла 1,159 млрд рублей. При этом 70% этой суммы сформировали теплоснабжающие организации. Их долг за прошлый год вырос на 21%.

В качестве мер по выходу из этой ситуации было предложено: установить тариф для ТСО, а также компенсацию выпадающих доходов ТСО из республиканского бюджета или выделение в бюджеты средств на ремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры муниципалитетов.