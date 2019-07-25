Повышение тарифа на холодную воду в Ижевске утвердят до конца года

В настоящее время тариф в столице Удмуртии самый низкий в ПФО.

Ижевск. Удмуртия. Повышение тарифа на холодную воду в Ижевске утвердят до 20 декабря 2019 года, пишут «Известия Удмуртской Республики».

Отметим, с текущего года изменился порядок пересмотра тарифа. Если ранее решение об изменении выносил регулятор, то сейчас необходимо обязательное согласование с антимонопольной службой Удмуртии.

По словам начальника Управления ЖКХ Сергея Чернышева, работы в рамках инвестпрограммы составляют около 200 млн в год. Все они проходят в таком режиме, чтобы не доставлять жителям города неудобств.

«Мы понимаем: без качественной воды невозможно получить ни горячее водоснабжение, ни теплоснабжение. Настало время пересмотреть размер тарифа за холодную воду», - пояснил Сергей Чернышев. Он добавил, что тариф на воду в Ижевске самый низкий в ПФО.

Если решение о повышении будет принято, оно вступит в действие с 1 июля 2020 года.

Напомним, в 2017 тариф на холодную воду повышался на 30%.