В 2018 году республика может выделить фермам субсидии в размере 326,6 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжат реализацию программы развития молочного животноводства. По словам вице-премьера регионального правительства Александра Свинина, в 2018 году регион может выделить фермам субсидии в размере 326,6 млн рублей.

«Производство молока, безусловно, является ключевым направлением развития АПК Удмуртии, мы обязательно продолжим поддерживать отрасль как с помощью региональной программы увеличения валового производства молока, так и с помощью привлечения федеральных ресурсов и участия в федеральных программах. В 2017 году по региональной программе субсидии получили 25 ферм на общую сумму 247,4 млн рублей, в 2018 плановая сумма заложена больше - 326,6 млн рублей. В феврале вместе с производителями и переработчиками мы сформируем концепцию развития молочного животноводства в Удмуртии, где совместно определим перспективы отрасли на 3-5 лет. Сама региональная программа поддержки досрочно прекращаться не будет, мы продолжим и дальше субсидировать строительство ферм», - пояснил Александр Свинин.

Кроме этого, Свинин отменил, что в случае появления возможности изыскать дополнительные ресурсы на поддержку АПК, они будут направлены на это приоритетное направление.

Напомним, региональная программа увеличения валового производства молока на 2015-2020 годы предусматривает ряд льгот для производителей, в частности, компенсацию затрат на строительство животноводческих помещений на уровне 50 тыс. рублей за 1 новое скотоместо.