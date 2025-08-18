Закрыть
На объездной Вавожа произошло смертельное ДТП

09:40, 18 августа, 2025
Юрий Абашев
На объездной Вавожа произошло смертельное ДТП
Источник фото: ГАИ УР
Погиб пассажир въехавшей в столб машины.

Вавож. Удмуртия. 17 августа на втором километре объездной дороги села Вавож произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 33-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, врезался в световую опору и съехал в кювет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

В результате аварии 30-летний пассажир получил смертельные травмы и скончался в машине скорой помощи. Водитель госпитализирован.

По предварительной информации, у мужчины за рулём были признаки опьянения. Ему выдали направление на медосвидетельствование. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

