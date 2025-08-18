Вавож. Удмуртия. 17 августа на втором километре объездной дороги села Вавож произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 33-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, врезался в световую опору и съехал в кювет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.



В результате аварии 30-летний пассажир получил смертельные травмы и скончался в машине скорой помощи. Водитель госпитализирован.



По предварительной информации, у мужчины за рулём были признаки опьянения. Ему выдали направление на медосвидетельствование. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.