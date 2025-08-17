Закрыть
Ижевчанин задержан по обвинению в нанесении побоев обернувшихся смертью потерпевшего

13:24, 17 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
Источник фото: Следком Удмуртии
Трагедия произошла в Ленинском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 55-летнего мужчины в квартире на улице Локомотивной. По версии следствия, потерпевший умер от побоев, нанесённых ранее его 40-летним соседом. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Удмуртии.

Ранее судимый обвиняемый в ночь на 10 августа выпивал со своим соседом. Посиделка переросла в конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина сильно избил своего старшего оппонента. От полученных травм последний скончался. 

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Обвиняемый задержан и помещён под стражу.

