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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В пожаре на улице Пойма в Ижевске погиб мужчина 

16:17, 03 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В пожаре на улице Пойма в Ижевске погиб мужчина 
16:17, 03 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
164
0
#Ижевск\n#гибель людей\n#пожары
Источник фото: скриншот из видео
164
0

Ранее сообщалось, что там горит производственное здание.

Ижевск. Удмуртия. На пожаре в Ижевске 3 апреля погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на улице Пойма горит производственное помещение.

«В 14:59 пожар ликвидирован. К сожалению, погиб 52-летний мужчина. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, пожар произошёл в здании по изготовлению деревянных оконных рам.

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16:17, 03 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
164
0
#Ижевск\n#гибель людей\n#пожары