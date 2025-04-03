Ижевск. Удмуртия. На пожаре в Ижевске 3 апреля погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на улице Пойма горит производственное помещение.

«В 14:59 пожар ликвидирован. К сожалению, погиб 52-летний мужчина. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, пожар произошёл в здании по изготовлению деревянных оконных рам.