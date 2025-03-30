Ува. Удмуртия. Три человека погибли на пожаре в Уве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Вечером 30 марта поступило сообщение о пожаре в деревянном доме по улице Кирова. К приезду спасателей горели дом и надворные постройки. В огне погибли три человека — 20-летний мужчина, 18-летняя девушка и 77-летняя женщина. Площадь пожара составила 150 кв. м.

Как сообщили в СУ СКР по Удмуртии, по факту гибели жителей организована доследственная проверка.