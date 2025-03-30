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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Три человека погибли на пожаре в Удмуртии

21:13, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Три человека погибли на пожаре в Удмуртии
21:13, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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0
#Увинский район\n#гибель людей\n#пожары
Источник фото: СУ СКР по Удмуртии
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Организована доследственная проверка.

Ува. Удмуртия. Три человека погибли на пожаре в Уве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Вечером 30 марта поступило сообщение о пожаре в деревянном доме по улице Кирова. К приезду спасателей горели дом и надворные постройки. В огне погибли три человека — 20-летний мужчина, 18-летняя девушка и 77-летняя женщина. Площадь пожара составила 150 кв. м.

Как сообщили в СУ СКР по Удмуртии, по факту гибели жителей организована доследственная проверка.

 

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21:13, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
90
0
#Увинский район\n#гибель людей\n#пожары