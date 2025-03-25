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В Сарапуле мужчина едва не утонул в реке Кама

08:00, 25 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Сарапуле мужчина едва не утонул в реке Кама
08:00, 25 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
161
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#поисковики\n#МЧС Удмуртии\n#спасатели\n#тонкий лёд\n#Кама\n#спасение людей\n#спасение на воде
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
161
0

Он успел позвонить коллеге по работе и попросить помощи.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 24 марта Поисково-спасательная служба Удмуртии вытащила мужчину, который провалился под лёд. Об этом сообщается в соцсетях спасателей.

На реке Кама в районе порта Южный мужчина провалился в воду и не смог самостоятельно выбраться. Он успел позвонить коллеге и рассказать ему о случившемся.

Спасатели незамедлительно отправились к месту провала на аэролодке. С помощью спасательного круга им удалось затащить мужчину на борт.

«До прибытия медиков республиканские спасатели оказали мужчине необходимую первую помощь, а затем передали пострадавшего сотрудникам скорой», – говорится в сообщении.

В службе напоминают, что лёд на водоёмах Удмуртии уже слишком тонкий, поэтому нельзя на него выходить.

Напомним, в этот же день сотрудники ПСС вытащили из Камы пса, который также провалился в воду.


Видео: Поисково-спасательная служба Удмуртии

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08:00, 25 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
161
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#поисковики\n#МЧС Удмуртии\n#спасатели\n#тонкий лёд\n#Кама\n#спасение людей\n#спасение на воде