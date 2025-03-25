Он успел позвонить коллеге по работе и попросить помощи.
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 24 марта Поисково-спасательная служба Удмуртии вытащила мужчину, который провалился под лёд. Об этом сообщается в соцсетях спасателей.
На реке Кама в районе порта Южный мужчина провалился в воду и не смог самостоятельно выбраться. Он успел позвонить коллеге и рассказать ему о случившемся.
Спасатели незамедлительно отправились к месту провала на аэролодке. С помощью спасательного круга им удалось затащить мужчину на борт.
«До прибытия медиков республиканские спасатели оказали мужчине необходимую первую помощь, а затем передали пострадавшего сотрудникам скорой», – говорится в сообщении.
В службе напоминают, что лёд на водоёмах Удмуртии уже слишком тонкий, поэтому нельзя на него выходить.
Напомним, в этот же день сотрудники ПСС вытащили из Камы пса, который также провалился в воду.
Видео: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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