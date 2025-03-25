Ижевск. Удмуртия. Александру Бастрыкину доложат о проверке обстоятельств травмирования женщины в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Как сообщал «Сусанин» ранее, на тротуаре улицы Пушкинской самокатчик на скорости наехал на даму-пешехода. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Следствие начало проверку по данному факту — статья 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Главный следователь страны дал распоряжение и.о. руководителя СУ СК России по УР Р. В. Широбокову подготовить доклад о ходе проверки.