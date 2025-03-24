Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали проверку по факту наезда самокатчика на пешехода на улице Пушкинской. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 23 марта около 17:00 у дома №217 на улице Пушкинской. 18-летний молодой человек на электросамокате «Кугоо» ехал по тротуару и врезался в 48-летнюю женщину. Пешеход получила травмы и была госпитализирована. Корреспондент «Сусанина» как раз проходил рядом в момент инцидента.

Отмечается, что по техническим характеристикам этот самокат приравнивается к мопеду. Так как у водителя СИМ не было прав на управление транспортными средствами, полиция составила материал по статье 12.7 КоАП России («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Самокат поместили на специализированную стоянку.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также следователи СК начали доследственную проверку.