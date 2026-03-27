Глава ведомства поручил доложить ему о ходе расследования.
Ижевск. Удмуртия. В центральный аппарат СК России представят доклад о расследовании уголовного дела по факту осквернения Монумента боевой и трудовой славы в Ижевске. Об этом сообщает СКР.
Напомним, накануне в столице Удмуртии задержали мужчину, который обжигал провода на Вечном огне.
Им оказался ранее судимый 52-летний уроженец Пермского края. Уголовное дело завели по ст. 243.4 УК РФ «Осквернение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны». В момент совершения действий фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.
Генерал юстиции Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
