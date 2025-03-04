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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В ходе конфликта с сожителем женщина упала с четвёртого этажа в Ижевске

14:28, 04 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В ходе конфликта с сожителем женщина упала с четвёртого этажа в Ижевске
14:28, 04 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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0
#покушение на убийство\n#суды
Источник фото: СУ СКР по Удмуртии
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По версии следствия, женщина перелезла через окно балкона, а мужчина убрал её руки.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска подозревается в покушении на убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По версии следствия, 9 февраля 37-летний мужчина, будучи пьяным, устроил конфликт со своей 38-летней сожительницей, в ходе которого избил женщину. Пытаясь убежать, она перелезла через окно балкона на четвёртом этаже. Мужчина убрал руки потерпевшей и она упала, получив травмы.

Подозреваемого задержали. Он находится в следственном изоляторе. 

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14:28, 04 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
365
0
#покушение на убийство\n#суды