Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска подозревается в покушении на убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По версии следствия, 9 февраля 37-летний мужчина, будучи пьяным, устроил конфликт со своей 38-летней сожительницей, в ходе которого избил женщину. Пытаясь убежать, она перелезла через окно балкона на четвёртом этаже. Мужчина убрал руки потерпевшей и она упала, получив травмы.

Подозреваемого задержали. Он находится в следственном изоляторе.