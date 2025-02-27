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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сын участника СВО в Удмуртии похитил у женщины деньги, думая, что собирает добровольные пожертвования 

09:50, 27 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Сын участника СВО в Удмуртии похитил у женщины деньги, думая, что собирает добровольные пожертвования 
09:50, 27 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#Завьяловский район\n#СВО\n#подростки\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
136
0

Он не признал вину.

Завьялово. Удмуртия. Обманутый мошенниками 17-летний сын участника СВО из Удмуртии похитил деньги у женщины. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Летом 2024 года неизвестный позвонил жительнице Можги и сообщил, что по вине её знакомой произошло ДТП с пострадавшими. Женщине предложили заплатить для освобождения её знакомой от ответственности. 

Получив согласие, злоумышленник связался с подсудимым, после чего несовершеннолетний два раза навестил потерпевшую в качестве курьера. В общей сложности юноша забрал у неё 260 тыс. рублей. 

Во время заседания подсудимый не признал вину, указал на то, что его обманули. Подросток думал, что собирает добровольные пожертвования пенсионеров, которые не могут самостоятельно перечислить деньги на вывоз жителей из зоны спецоперации

Учитывая ряд смягчающих обстоятельств, в том числе участие отца подсудимого в СВО, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год условно. Также удовлетворён иск потерпевшей о взыскании с подростка 260 тыс. рублей.

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09:50, 27 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#Завьяловский район\n#СВО\n#подростки\n#суды