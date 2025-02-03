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Из-за подписания контракта с Минобороны в отношении жителя Удмуртии приостановили уголовное дело

10:00, 03 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Из-за подписания контракта с Минобороны в отношении жителя Удмуртии приостановили уголовное дело
10:00, 03 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
202
0
#СВО\n#уголовная ответственность\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Он обвинялся в нетрезвом вождении.

Балезино. Удмуртия. В отношении жителя Удмуртии приостановили производство по уголовному делу из-за отправки в зону СВО. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

36-летний житель Игринского района обвинялся по части 3 статьи 264.1 УК России («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ»). Однако во время следствия в суд поступило ходатайство врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту Ижевска о приостановлении производства по делу из-за подписания обвиняемым контракта с Минобороны России.

Суд удовлетворил ходатайство. Производство по уголовному делу приостановили до окончания срока военной службы подсудимого. Мужчину освободили из-под стражи и передали министерству.

10:00, 03 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
202
0
#СВО\n#уголовная ответственность\n#суды