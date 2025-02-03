Балезино. Удмуртия. В отношении жителя Удмуртии приостановили производство по уголовному делу из-за отправки в зону СВО. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

36-летний житель Игринского района обвинялся по части 3 статьи 264.1 УК России («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ»). Однако во время следствия в суд поступило ходатайство врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту Ижевска о приостановлении производства по делу из-за подписания обвиняемым контракта с Минобороны России.

Суд удовлетворил ходатайство. Производство по уголовному делу приостановили до окончания срока военной службы подсудимого. Мужчину освободили из-под стражи и передали министерству.