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Осквернивший памятник житель Удмуртии заплатит штраф 7 тысяч рублей

16:30, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Осквернивший памятник житель Удмуртии заплатит штраф 7 тысяч рублей
16:30, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
126
0
#Киясовский район\n#воинский мемориал\n#пьяные\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
126
0

Он оставил на мемориале надпись с помощью карандаша для маркировки животных.

Киясово. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за осквернение памятника-обелиска в Киясовском районе. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

В конце октября 2024 года обвиняемый, будучи пьяным, карандашом для маркировки животных оставил надпись на лицевой стороне памятника-обелиска, посвящённого погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны.

Своими действиями мужчина осквернил и обезобразил объект культурного наследия, тем самым причинив муниципальному бюджету ущерб размером 8 тыс. рублей.

Суд назначил виновному штраф в 7 тыс. рублей.

Напомним, ранее житель Ижевска принёс извинения за разбитую мемориальную доску.

16:30, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
126
0
#Киясовский район\n#воинский мемориал\n#пьяные\n#суды