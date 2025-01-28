Осквернивший памятник житель Удмуртии заплатит штраф 7 тысяч рублей

Киясово. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за осквернение памятника-обелиска в Киясовском районе. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

В конце октября 2024 года обвиняемый, будучи пьяным, карандашом для маркировки животных оставил надпись на лицевой стороне памятника-обелиска, посвящённого погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны.

Своими действиями мужчина осквернил и обезобразил объект культурного наследия, тем самым причинив муниципальному бюджету ущерб размером 8 тыс. рублей.

Суд назначил виновному штраф в 7 тыс. рублей.

Напомним, ранее житель Ижевска принёс извинения за разбитую мемориальную доску.