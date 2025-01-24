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Житель Ижевска принёс извинения за разбитый мемориал в Красногорском районе 

10:30, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Житель Ижевска принёс извинения за разбитый мемориал в Красногорском районе 
10:30, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
108
0
#Ижевск\n#Красногорский район\n#извинения\n#воинский мемориал
Источник фото: скриншот из видео
108
0

Он по пьяни сломал мемориальную доску, посвящённую ветерану Великой Отечественной войны.

Красногорское. Удмуртия. Житель Ижевска принёс извинения за разбитую мемориальную доску в селе Красногорское. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером 20 октября 38-летний обвиняемый, будучи пьяным, сорвал с фасада полицейского пункта мемориальную доску, посвящённую погибшему в годы Великой Отечественной войны сотруднику отдела милиции Красногорского района Степану Григорьевичу Пряженникову. После этого мужчина разбил мемориал.

Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

10:30, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
108
0
#Ижевск\n#Красногорский район\n#извинения\n#воинский мемориал