Житель Ижевска принёс извинения за разбитый мемориал в Красногорском районе 

Красногорское. Удмуртия. Житель Ижевска принёс извинения за разбитую мемориальную доску в селе Красногорское. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером 20 октября 38-летний обвиняемый, будучи пьяным, сорвал с фасада полицейского пункта мемориальную доску, посвящённую погибшему в годы Великой Отечественной войны сотруднику отдела милиции Красногорского района Степану Григорьевичу Пряженникову. После этого мужчина разбил мемориал.

Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.