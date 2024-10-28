Три человека погибли в ДТП у села Пихтовка в Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. На дороге Воткинск-Кельчино на повороте в село Пихтовка произошло ДТП с возгоранием автомобилей. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

На повороте столкнулись грузовик и легковушка, обе машины загорелись. По последней информации, погибли три человека.

В данный момент пожарные уже потушили автомобили.

UPD: по информации Госавтоинспекции Удмуртии, 28 октября примерно в 19:50 часов на территории Воткинского района Удмуртии произошло столкновение автомобилей «Газель» и «Дэу Нексия».

В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли. Водитель грузового автомобиля получил травмы, в госпитализации не нуждается.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.