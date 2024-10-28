Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид

Три человека погибли в ДТП у села Пихтовка в Удмуртии

21:24, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Три человека погибли в ДТП у села Пихтовка в Удмуртии
21:24, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
113
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#ДТП\n#авария\n#возгорание
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
113
0

При столкновении загорелись две машины.

Воткинск. Удмуртия. На дороге Воткинск-Кельчино на повороте в село Пихтовка произошло ДТП с возгоранием автомобилей. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

На повороте столкнулись грузовик и легковушка, обе машины загорелись. По последней информации, погибли три человека.

В данный момент пожарные уже потушили автомобили.

UPD: по информации Госавтоинспекции Удмуртии, 28 октября примерно в 19:50 часов на территории Воткинского района Удмуртии произошло столкновение автомобилей «Газель» и «Дэу Нексия».

В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли. Водитель грузового автомобиля получил травмы, в госпитализации не нуждается. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

21:24, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
113
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#ДТП\n#авария\n#возгорание