В Можгинском районе сгорели два дома и пострадали ещё четыре

Можга. Удмуртия. Пожар площадью 554,5 кв. м разгорелся в Можгинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Ранее в селе Большая Уча мужчина с помощью угловой шлифовальной машины вырезал из металлических листов кузовные детали для машины. Выполнив работы, он отошёл на 5-7 минут, а когда вернулся, то машина уже была охвачена огнём. Тогда мужчина попросил жену вызвать пожарных и принялся тушить возгорание песком, но у него ничего не вышло.

Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространялся. Пожарные вместе с добровольцами несколько часов защищали соседние хозяйства. В результате в пожаре оказались полностью уничтожены два дома с надворными постройками и легковой автомобиль «2114». Ещё у четырёх домов от высокой температуры повредилась обшивка, отделка и остекление. Никто не пострадал.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что им нужно быть внимательными при обращении с огнем.