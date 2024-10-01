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В Можгинском районе сгорели два дома и пострадали ещё четыре

14:50, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Можгинском районе сгорели два дома и пострадали ещё четыре
14:50, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
60
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#Можгинский район\n#Удмуртия\n#пожар\n#происшествие
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Пожар произошёл, когда местный житель проводил огневые работы.

Можга. Удмуртия. Пожар площадью 554,5 кв. м разгорелся в Можгинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Ранее в селе Большая Уча мужчина с помощью угловой шлифовальной машины вырезал из металлических листов кузовные детали для машины. Выполнив работы, он отошёл на 5-7 минут, а когда вернулся, то машина уже была охвачена огнём. Тогда мужчина попросил жену вызвать пожарных и принялся тушить возгорание песком, но у него ничего не вышло. 

Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространялся. Пожарные вместе с добровольцами несколько часов защищали соседние хозяйства. В результате в пожаре оказались полностью уничтожены два дома с надворными постройками и легковой автомобиль «2114». Ещё у четырёх домов от высокой температуры повредилась обшивка, отделка и остекление. Никто не пострадал. 

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что им нужно быть внимательными при обращении с огнем. 

14:50, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
60
0
#Можгинский район\n#Удмуртия\n#пожар\n#происшествие