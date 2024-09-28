Смертельное ДТП случилось субботним утром под Ижевском

Завьялово. Удмуртия. 28 сентября рано утром в деревне Чемошур Завьяловского района Удмуртии водитель «ВАЗ-2114» совершил наезд на опору линии электропередачи. Информацию опубликовала Госавтоинспекция Удмуртии в соцсетях.



От сильного удара автомобиль опрокинулся. Пассажир автомобиля – 33-летний мужчина погиб на месте. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Уже имеется информация, что 23-летний виновник ДТП не имел права управления транспортными средствами.