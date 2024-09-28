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Смертельное ДТП случилось субботним утром под Ижевском

12:25, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Смертельное ДТП случилось субботним утром под Ижевском
12:25, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
474
0
#ДТП\n#автомобили\n#происшествие
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
474
0

Автомобиль на полном ходу влетел в опору линии электропередачи.

Завьялово. Удмуртия. 28 сентября  рано утром в деревне Чемошур Завьяловского района Удмуртии водитель «ВАЗ-2114» совершил наезд на  опору линии электропередачи.  Информацию опубликовала Госавтоинспекция Удмуртии в соцсетях. 


От сильного удара автомобиль опрокинулся. Пассажир автомобиля – 33-летний мужчина погиб на месте. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Уже имеется информация, что 23-летний виновник ДТП не имел права управления транспортными средствами.

12:25, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
474
0
#ДТП\n#автомобили\n#происшествие