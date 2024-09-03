Дом и автомобиль сгорели в пожаре в Сарапульском районе

Сарапул. Удмуртия. В селе Паркачево Сарапульского района пожар уничтожил дом и автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

«В пожарную охрану позвонили очевидцы. В доме проживали женщина и ее взрослый сын. Они успели выбежать из дома. К сожалению, мужчина получил ожоги различной степени тяжести, его госпитализировали», — рассказал дознаватель МЧС России Александр Дегтев.

Огонь на площади 191 кв. м уничтожил дом с надворными постройками и автомобиль «Лада 1111 Ока». Причина происшествия устанавливается.

МЧС Удмуртии напоминает, что жителям необходимо следить за состоянием электропроводки в своем доме.