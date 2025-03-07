Ижевск. Удмуртия. Три автомобиля столкнулись на трассе в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 7 марта на дороге «Ижевск-Якшур-Бодья» 33-летний водитель «Лады Гранты», по предварительной информации, с целью обгона выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями «ВАЗ-212140» и «БМВ».

В результате ДТП пострадали водитель «Лады» и его 19-летний пассажир — их деблокировали сотрудники МЧС России, передаёт спасательный отряд города. Также пострадала водитель немецкой иномарки — 26 летняя девушка. Пострадавших госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка.