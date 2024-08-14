Пьяного водителя из Удмуртии отправили в СИЗО в Калининграде

Калининград. Жителя Удмуртии обвинили в том, что он сбил на внедорожнике четверых пешеходов в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского райсуда города Калининграда.

В суд обратился следователь МВД с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 33-летнего уроженца Калининграда. В обоснование указано, что 13 августа 2024 года около 21:32 водитель внедорожника «Мерседес», двигаясь по улице Черняховского со стороны площади Василевского в направлении улицы Иванникова в районе дома №14 не справился с управлением, пересёк проезжую часть, выехал сначала на встречную полосу, а затем — на тротуар, по которому шли четыре пешехода.

Водитель сбил всех четверых, причинив тяжкие телесные повреждения. Обвиняемый в момент аварии находился в состоянии опьянения. 14 августа мужчина был задержан, ему было предъявлено обвинение.

В обоснование ходатайства следователь указал на тяжесть совершенного преступления, на предусмотренное уголовным законом суровое наказание за его совершение (лишение свободы на срок от 5 до 12 лет), на отсутствие у мужчины-водителя регистрации на территории Калининградской области (он зарегистрирован на территории Удмуртской Республики). На основании этих данных следователь предполагает, что, желая избежать наказания, обвиняемый может попытаться скрыться, оказать давление на свидетелей и потерпевших по уголовному делу.

В судебном заседании следователь и прокурор ходатайство поддержали, обвиняемый и его защитник возражали. Просили избрать домашний арест.

Суд отправил водителя в СИЗО до 13 октября 2024 года. Постановление не вступило в законную силу.