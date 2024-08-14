С начала года жители Удмуртии выплатили более 900 млн долгов, чтобы выехать за границу

Ижевск. Удмуртия. С начала года жители Удмуртии выплатили почти миллиард рублей долгов, чтобы выехать за границу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

Постановления о временном ограничении на выезд за пределы России вынесены в рамках 60 тыс. исполнительных производств.

Судебные приставы напоминают, что установить временное ограничение на выезд из России могут при наличии долга в размере 30 тыс. рублей, или если должник не погасил задолженность более 10 тыс. рублей в течение двух месяцев. Также должники не смогут выехать заграницу, если у них есть задолженность 10 тыс. рублей или более по алиментам и другим выплатам по решению суда.

Отмечается, что снятие ограничения на выезд из страны происходит после полной оплаты долга и только после поступления денег в информационную систему.

Проверить наличие задолженностей можно на официальном сайте УФССП или на портале Госуслуг.