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В Удмуртии уголовное дело в отношении тракториста, по вине которого погибла пятилетняя девочка, направили в суд

13:52, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии уголовное дело в отношении тракториста, по вине которого погибла пятилетняя девочка, направили в суд
13:52, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
13
0
#Удмуртия\n#дети\n#трактор\n#суды
Фото: arzik2
13
0

Из-за невнимательности обвиняемого ребенок попал под вращающуюся часть почвофрезы.

Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тракториста, по вине которого погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что майским вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществлял трактором вспашку земли в деревне Курья. Вместе с ним была пятилетняя девочка.

Трактор заглох, при запуске его двигателя с неотключенным валом и почвофрезой мужчина не убедился в безопасности своих действий. В результате девочка попала под вращающуюся часть почвофрезы и погибла от полученных травм.

Уголовное дело направлено в Юкаменский районный суд для рассмотрения по существу.

13:52, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
13
0
#Удмуртия\n#дети\n#трактор\n#суды