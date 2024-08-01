В Удмуртии уголовное дело в отношении тракториста, по вине которого погибла пятилетняя девочка, направили в суд

Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тракториста, по вине которого погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что майским вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществлял трактором вспашку земли в деревне Курья. Вместе с ним была пятилетняя девочка.

Трактор заглох, при запуске его двигателя с неотключенным валом и почвофрезой мужчина не убедился в безопасности своих действий. В результате девочка попала под вращающуюся часть почвофрезы и погибла от полученных травм.

Уголовное дело направлено в Юкаменский районный суд для рассмотрения по существу.