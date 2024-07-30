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За угрозу сожительнице убийством жителя Удмуртии отправили на обязательные работы

09:40, 30 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За угрозу сожительнице убийством жителя Удмуртии отправили на обязательные работы
09:40, 30 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Удмуртия\n#угрозы\n#домашнее насилие\n#суды
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Мужчина вылил потерпевшей кипяток на бедра.

Юкаменское. Удмуртия. Житель Юкаменского района получил наказание в виде обязательных работ за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

В июне обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил сожительницу по голове, после чего взял чайник и вылил кипяток на её бедра, при этом угрожая убийством. Женщина восприняла угрозу реально.

Суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ сроком 140 часов.

Приговор не вступил в законную силу.

09:40, 30 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
50
0
#Удмуртия\n#угрозы\n#домашнее насилие\n#суды