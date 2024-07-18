Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид

В Удмуртии предприятие оштрафовали на 800 тысяч рублей за добычу подземных вод без лицензии

11:50, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии предприятие оштрафовали на 800 тысяч рублей за добычу подземных вод без лицензии
11:50, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
454
0
#недра\n#Ува\n#штрафы
Фото: Kandincky 3.1
454
0

Компания подготовила документы для получения разрешения на пользование подземными водами.

Ува. Удмуртия. За добычу воды без разрешения недропользователя в Увинском районе оштрафовали на 800 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Прокуратура района проверила соблюдение законодательства одним из местных недропользователей. Компания пользуется подземными водами с нарушением.

Установлено, что предприятие добывает воды без лицензии на пользование участком недр.

Руководителю организации внесено представление. Предприятие подготовило документы для получения необходимого разрешения на использование недр.

Тем не менее, организации назначен административный штраф 800 тыс. рублей за пользование подземными водами без лицензии.

11:50, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
454
0
#недра\n#Ува\n#штрафы