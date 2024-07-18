В Удмуртии предприятие оштрафовали на 800 тысяч рублей за добычу подземных вод без лицензии

Ува. Удмуртия. За добычу воды без разрешения недропользователя в Увинском районе оштрафовали на 800 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Прокуратура района проверила соблюдение законодательства одним из местных недропользователей. Компания пользуется подземными водами с нарушением.

Установлено, что предприятие добывает воды без лицензии на пользование участком недр.

Руководителю организации внесено представление. Предприятие подготовило документы для получения необходимого разрешения на использование недр.

Тем не менее, организации назначен административный штраф 800 тыс. рублей за пользование подземными водами без лицензии.