Александр Тихонов стал заместителем полпреда президента в ПФО

Нижний Новгород. Нижегородская область. Участник программы «Время героев» (18+) Александр Тихонов стал заместителем полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает Аппарат полпреда президента РФ в ПФО.

Александр Тихонов – кавалер трёх орденов Мужества, уроженец Чувашии. Он стал участником первого потока программы «Время героев», которая реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.

По его словам, участники проходят серьёзный отбор, а сама программа является хорошим фундаментом, чтобы в дальнейшем показывать высокие результаты в работе.

Наставником Александра во время обучения стал полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Под его руководством отдельное внимание уделялось реализации региональных аналогов программы «Время героев».

«Уверен, что многолетний опыт и любовь к Родине позволят Александру Михайловичу успешно справиться с поставленными задачами», – рассказал Игорь Комаров.

Сообщается, что на своей должности Александр Тихонов будет заниматься вопросами, связанными с поддержкой участников СВО в регионах.

«В Год защитника Отечества эта работа приобретает особое значение, и жители регионов должны почувствовать ощутимые результаты», – сообщил он.

Также Тихонов поделился, что в ПФО активно началась работа по реализации предложения, которое не так давно выдвинул президент России Владимир Путин, а именно – о расширение федеральной программы «Время героев» на регионы.

Так, на днях в Удмуртии была запущена программа по обучению ветеранов спецоперации «СВОй резерв 18». На форуме в честь открытия собрались более 300 человек – военнослужащих и их семей.

«Регион заинтересован, чтобы ветераны пришли работать в региональные военно-патриотические клубы, на государственную и муниципальную службу, предприятия», – рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Для участия в программе (18+) нужно заполнить анкету на сайте и выдержать отбор – пройти тестирование и написать эссе.

Напомним, ещё один участник первого потока программы «Время героев», Герой России, уроженец Кизнера Артур Орлов сейчас возглавляет правление всероссийского «Движения первых».