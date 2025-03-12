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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Молодых художников-райтеров из Удмуртии приглашают принять участие в фестивале уличного искусства ПФО

10:25, 12 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Молодых художников-райтеров из Удмуртии приглашают принять участие в фестивале уличного искусства ПФО
10:25, 12 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
42
0
#Удмуртия\n#ПФО\n#уличное искусство\n#граффити
Источник фото: ИА «Сусанин»
42
0

Заявки на «ФормАРТ» принимаются до 25 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Молодые художники Удмуртии, творящие в направлении стрит-арта, могут принять участие в фестивале уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ» (18+). На него уже стартовал приём заявок, продлится он до 25 апреля.

Главной темой стал Год защитника Отечества. Художники в возрасте от 18 до 35 лет могут создать граффити на одну из тем: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве», «Поколение победителей».

Также в рамках фестиваля введена специальная номинация — «Стены смыслов». Её участники могут создать эскизы на темы: «Киров — столица рассветов», «Киров — 650», «Хлынов — Вятка — Киров», «Молодежь — городу», «Связь поколений», «Мой герой», «МыВместе».

Все подробности можно узнать на официальном сайте фестиваля

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10:25, 12 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
42
0
#Удмуртия\n#ПФО\n#уличное искусство\n#граффити