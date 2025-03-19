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Три золотые медали завоевали пловцы из Удмуртии по итогам двух дней соревнований в Уфе

16:04, 19 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Три золотые медали завоевали пловцы из Удмуртии по итогам двух дней соревнований в Уфе
16:04, 19 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
31
0
#Уфа\n#Башкирия\n#плавание\n#соревнования\n#ПФО\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: unsplash.com (Serena Repice Lentini)
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Соревнования проходят с 18 по 21 марта.

Уфа. Башкирия. Спортсмены из Удмуртии завоевали три золотые медали в Чемпионате и Первенстве ПФО по плаванию (18+), которые проходят в Уфе. Об этом сообщает федерация плавания Удмуртской Республики.

Соревнования продлятся по 21 марта. По итогам первых двух дней в копилке спортсменов из Удмуртии оказались три первых места.

В первый день Чемпионата Денис Адеев оказался быстрее всех в плавании вольным стилем на дистанции 1500 метров. Он проплыл это расстояние за 15:33 минуты, обогнав своего ближайшего соперника почти на десять минут.

Во второй день Чемпионата Денис Адеев заработал второе золото в плавании вольным стилем на 400 метров.

Также Виктория Блинова на Первенстве заняла первое место в комплексном плавании на 400 метров.

Напомним, осенью 2024 года Виктория Блинова победила на Чемпионате России по плаванию, который проходил в Санкт-Петербурге.

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16:04, 19 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
31
0
#Уфа\n#Башкирия\n#плавание\n#соревнования\n#ПФО\n#Удмуртия\n#спорт