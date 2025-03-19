Уфа. Башкирия. Спортсмены из Удмуртии завоевали три золотые медали в Чемпионате и Первенстве ПФО по плаванию (18+), которые проходят в Уфе. Об этом сообщает федерация плавания Удмуртской Республики.

Соревнования продлятся по 21 марта. По итогам первых двух дней в копилке спортсменов из Удмуртии оказались три первых места.

В первый день Чемпионата Денис Адеев оказался быстрее всех в плавании вольным стилем на дистанции 1500 метров. Он проплыл это расстояние за 15:33 минуты, обогнав своего ближайшего соперника почти на десять минут.

Во второй день Чемпионата Денис Адеев заработал второе золото в плавании вольным стилем на 400 метров.

Также Виктория Блинова на Первенстве заняла первое место в комплексном плавании на 400 метров.

Напомним, осенью 2024 года Виктория Блинова победила на Чемпионате России по плаванию, который проходил в Санкт-Петербурге.