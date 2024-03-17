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Вандалы устроили костер на скамейках у Важнина ключа в Ижевске

11:00, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Вандалы устроили костер на скамейках у Важнина ключа в Ижевске
11:00, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
485
0
#вандализм\n#Важнин ключ\n#Ижевск
Фото: Андрей Куликов
485
0

Также они сорвали кормушки для белок и птиц.

Ижевск. Удмуртия. Акт вандализма зафиксировали местные жители на Важнином ключе в Ижевске. Об этом «Сусанину» сообщил читатель Андрей Куликов.

Местный житель заметил следы костра у родника. По его словам, неустановленные лица выбрали для организации мангальной зоны местные скамейки.

Кроме того, по словам Андрея Куликова, вандалы сорвали все кормушки для белок и птиц и выкинули их в снег.

«Утром шел на лед, не было еще этих зеленых пакетов. Через несколько часов возвращался, уже появился дополнительный мусор. Работает закон банановой шкурки. Думаю, завтра воскресенье, к вечеру здесь вырастет гора мусора», — поделился читатель на своей странице «ВКонтакте».

11:00, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
485
0
#вандализм\n#Важнин ключ\n#Ижевск