Огромный ижевский сугроб остановил уходящего от полицейской погони пьяного водителя

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские в ходе погони задержали пьяного водителя. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В ночь на 13 января на улице Спортивной дорожная полиция обратила внимание на автомобиль, совершавший странные манёвры. Инспекторы подали сигнал водителю «четырнадцатого» ВАЗ, чтобы тот остановился, но лихач увеличил скорость и попытался скрыться. Началась погоня.

Преследуемый водитель шёл на опасные манёвры, проезжал на запрещённый сигнал светофора и вылетал на встречку. На перекрёстке улиц 10 лет Октября и Удмуртской лихач не справился с управлением и влетел в огромный сугроб.

За рулём оказался 56-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Проведённая на месте экспертиза показала наличие паров спирта в выдыхаемом воздухе. В отношении задержанного составлено семь административных протоколов. Налетевший на снежный вал автомобиль помещён на спецстоянку.



