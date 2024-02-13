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Огромный ижевский сугроб остановил уходящего от полицейской погони пьяного водителя

10:30, 13 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Огромный ижевский сугроб остановил уходящего от полицейской погони пьяного водителя
10:30, 13 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погоня
Фото: ИА «Сусанин»
151
0

Преследование лихача началось на улице Спортивной и завершилось на улице 10 лет Октября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские в ходе погони задержали пьяного водителя. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В ночь на 13 января на улице Спортивной дорожная полиция обратила внимание на автомобиль, совершавший странные манёвры. Инспекторы подали сигнал водителю «четырнадцатого» ВАЗ, чтобы тот остановился, но лихач увеличил скорость и попытался скрыться. Началась погоня.

Преследуемый водитель шёл на опасные манёвры, проезжал на запрещённый сигнал светофора и вылетал на встречку. На перекрёстке улиц 10 лет Октября и Удмуртской лихач не справился с управлением и влетел в огромный сугроб.

За рулём оказался 56-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Проведённая на месте экспертиза показала наличие паров спирта в выдыхаемом воздухе. В отношении задержанного составлено семь административных протоколов. Налетевший на снежный вал автомобиль помещён на спецстоянку. 

10:30, 13 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погоня