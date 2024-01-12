Пьяный водитель «Ауди» спровоцировал погоню на улице Областной в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Областной сотрудники полиции поймали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

В дежурную часть поступило сообщение от очевидца, он рассказал, что в Ижевске водитель «Ауди» грубо нарушает ПДД. Сотрудники полиции выехали по сигналу и обнаружили нарушителя на улице Областной.

Водитель проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться, но, вскоре, не справившись с управлением, съехал с дороги в снежный бруствер.

После этого он продолжил игнорировать требования выйти из автомобиля и начал вести себя агрессивно. Сотрудникам полиции пришлось заковать его в наручники.

Пройти медицинское освидетельствование на месте он отказался, после чего его доставили к наркологу, где тот установил алкогольное состояние правонарушителя.