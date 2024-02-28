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Полиция преследовала пьяного водителя снегохода в Якшур-Бодьинском районе

16:40, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Полиция преследовала пьяного водителя снегохода в Якшур-Бодьинском районе
16:40, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#полиция\n#погоня\n#нарушение
Фото: unsplash.com (Nate Johnston)
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Мужчина пытался скрыться от инспекторов.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе инспекторам пришлось преследовать пьяного мужчину на снегоходе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Во время патрулирования района сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на снегоход «Ямаха», который ехал по проезжей части. Полиция попробовала остановить водителя, но он проигнорировал все требования и решил скрыться. Во время преследования нарушитель не справился с управлением снегохода и наехал на снежный бруствер, после чего его удалось задержать. 

Снегоходом управлял пьяный 34-летний местный житель. Отмечается, что водитель лишён права управления транспортным средством за нетрезвое вождение.

В результате снегоход поместили на специализированную стоянку. По части 1 статьи 264.1 УК России («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление житель Якшур-Бодьи может лишиться свободы на срок до двух лет или его обяжут выплатить штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. 

16:40, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
90
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#полиция\n#погоня\n#нарушение