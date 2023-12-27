Бывшему подрядчику стройки тубдиспансера в Ижевске назначат меру пресечения

Ижевск. Удмуртия. Генеральному директору строительной компании «Дельта-Строй» Александру Чабыкину в Ижевске 27 декабря изберут меру пресечения. Об этом «Сусанину» сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

Александра Чабыкина задержали накануне. Одним из последних проектов компании было строительство нового здания туберкулёзной больницы.

Напомним, строительство нового здания стационара с поликлиникой началось ещё в 2019 году. Сдать объект планировали в 2021 году. На работы выделялись средства, но к началу 2022 года тубдиспансер так и не был сдан. В середине февраля 2022 года с подрядной организацией ООО «Дельта-Строй» контракт был расторгнут из-за неоднократного нарушения своих обязательств.

В июле 2022 года министр строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов озвучил новый срок сдачи — конец 2023 года.

Ижевчанам компания «Дельта-Строй» известна тем, что являлась подрядчиком, например, строительства школы на Леваневского и обновлённой Центральной площади.

Также компания занималась строительством детских садов в Сарапуле и Завьялово. Но эта история обернулась административным делом УФАС против правительства Удмуртии и самой компании. В результате разбирательства ответчиками стали ещё два министерства и два муниципалитета.

Индустриальный районный суд должен принять решение о мере пресечения около 17:00 в среду, 27 декабря.